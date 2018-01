Meer bezoekers voor Dierenrijk Nuenen

Nuenen haalt opdracht vluch­te­lin­gen­op­vang niet

3 januari NUENEN - De gemeente Nuenen is er niet in geslaagd om in 2017 het gewenste aantal van 69 vluchtelingen te huisvesten. In totaal kregen 62 vluchtelingen een huis aangeboden in de gemeente. En omdat het streefaantal niet is gehaald, kan CDA-wethouder Caroline van Brakel rekenen op een uitnodiging voor een hartig gesprek op het provinciehuis.