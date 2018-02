Meerdere zakken met hennepafval gedumpt in Nuenen

Carte Blanche brengt kafkaësk theaterstuk in Eindhoven en Nuenen

16 februari EINDHOVEN/NUENEN - De Eindhovense theatergroepen Attika en Carte Blanche voeren nog vijf keer een geïmproviseerde versie op van Frans Kafka's 'Het Proces', in haar eigen theaterzaal in Eindhoven, in Tilburg en in Nuenen.