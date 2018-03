Met bevlogen Nuenense lijsttrekker W70 op campagne: 'Ik gun iedereen zijn passie'

Of hij zich de Che Guevara van Nuenen voelt? Lijsttrekker Ralf Stultiëns (41) van de grootste Nuenense partij W70, fervent voorvechter van de zelfstandigheid van zijn gemeente, schudt zijn hoofd. Dan voelt hij meer verwantschap met de legerleider Hannibal. „Een beetje overdreven met die olifanten en de Alpen misschien, maar ik durf ergens overheen te klimmen. Ik sta ergens voor, hardnekkig en volhardend. Dat kan op weerstand stuiten, besef ik."

Alles uit de kast

Quote Ik laat me de mond niet snoeren. Ralf Stultiëns Het heeft gesneeuwd en de noordoostenwind maakt het steenkoud. Maar het is het laatste weekend voor de verkiezingen, en dus wordt nog een keer alles uit de kast gehaald. Stultiëns en partijgenoot Joost Vereijken hebben in hun rode jassen postgevat voor de lokale supermarkt met een bolderkar vol flyers, ansichtkaarten en bossen plastic zonnebloemen, het symbool van W70. Ze zijn niet de enigen. Ook vier andere Nuenense partijen hebben deze drukke, beschutte plek gekozen om zich bij de kiezer in de kijker te spelen. Stultiëns' favoriete bezigheid is het niet. „Ik vind het oprecht vervelend mensen iets onder de neus te wrijven. Misschien werkt dat opdringerige juist averechts. Ik ga liever echt in gesprek."



Hij heeft ook niet de illusie dat het veel zoden aan de dijk zet, dat er door het flyeren nog zetels gaan schuiven. „Ik zie het als folklore. Iedereen doet het, maar waarom eigenlijk?" Hetzelfde geldt voor de verkiezingsposters. W70 wilde het net even anders doen en koos voor een ronde poster. „En die moest - ook een beetje uit dwarsigheid - in het midden van de verkiezingsborden geplakt worden, dus we moesten er op tijd bij zijn. Dat perfectionisme zit er bij mij in. Soms moet je daarvoor vroeg je bed uit."

Over elk detail in de campagne is nagedacht. Dat zit in de familie, zegt Stultiëns. En dus bestaat de kieslijst van W70 uit het maximaal toegestane aantal van vijftig kandidaten. Van elke kandidaat zijn vijfhonderd kaarten gedrukt om uit te delen. Geen half werk. Iedere inwoner van Nuenen heeft het verkiezingsprogramma van W70 in de bus gehad. In wijken met veel ouderen is die gedrukt op groter, beter leesbaar formaat. Door de enveloppen te adresseren met 'Beste bewoner' mochten ze ook bij mensen met een 'nee-nee'-sticker bezorgd worden. „We hebben RSI-armen van het vouwen en schrijven", zegt de W70-lijsttrekker gekscherend. Er staan nog een paar doosjes in de woonkamer, de rest van de 'twee kuub drukwerk' is inmiddels de deur uit.

Bevlogenheid

Die ongebreidelde bevlogenheid legt Stultiëns ook in zijn privéleven aan de dag. Met name van werk van detectiveschrijfster Agatha Christie is hij een groot liefhebber en verzamelaar. De teller staat op zo'n 7.300 boeken. „Ik houd van complottheorieën", verklaart Stultiëns die fascinatie. „In mijn hoofd maalt het 24 uur per dag. Ik ben altijd met drie, vier dingen tegelijk bezig."

In die zin ligt de dorpspolitiek precies in zijn straatje. „Potverdorie, je moet veel balletjes in de lucht houden." Maar het gaat Stultiëns niet om de politiek, ambities richting Den Haag zijn er totaal niet. Het gaat hem om Nuenen, dat in zijn ogen verkwanseld wordt. Hij benadrukt dat de herindeling met Eindhoven bij lange na geen gelopen race is. „Provinciale Staten moeten eind dit jaar hun fiat nog geven en daarna moet het nog langs de Raad van State en de Eerste en Tweede Kamer. Als ze ballen hebben, stoppen ze het treintje van Spierings in december."

Hij praat snel, bijna driftig. Ja, de politiek kan hem fel krijgen, geeft Stultiëns toe. En als iets niet naar zijn zin gaat, blijft hij 'drammen tot het voor elkaar is'. „Ik laat me de mond niet snoeren." Daar is de lijsttrekker nog altijd onvermoeibaar in. Maar het rusteloze is minder geworden sinds hij met zijn vriendin Marion twee kinderen heeft. De nachten dat hij pas om half vijf naar bed ging, zijn voorbij.