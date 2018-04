Musicalgroep Kapsones uit Nuenen maakt al 40 jaar kindermusicals

Initiatief voor referendum over fusie in Nuenen

15:34 NUENEN - In de Nuenense gemeenteraad is het initiatief ontstaan om een referendum te houden over de fusie met Eindhoven. De SP in Nuenen heeft een initiatiefvoorstel ingediend om een raadplegend referendum te kunnen houden vanwege de heikele discussie over de toekomst van de gemeente. Als het aan bedenker Hein Kranen ligt, wordt een referendum na de zomervakantie gehouden voordat de provincie stemt over het plan om Nuenen bij Eindhoven te voegen. GroenLinks steunt het plan.