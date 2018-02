Muziekliefhebbers samen in veelzijdig en lokaal muziekevenement: Passion Nuenen

Deze zondag repeteren de solisten samen met koor, brassband en combo in Mierlo.

Het is de eerste volledige repetitiedag dat ze samen musiceren. Behalve de rol van Judas worden ook die van Jezus, Petrus, Pilatus en Maria gezongen door (semi-)professionals. De Nuenense Lise Verheijden (Maria) maakt nu al een verpletterende indruk op koor en muzikanten.

Met het opvoeren van het passieverhaal gaat voor de brassband een lang gekoesterde droom in vervulling. Het is het vervolg op optredens met diverse artiesten en van eerdere themaconcerten. ,,Alles komt hierin samen” vertelt Rick Godtschalk, lid van het productieteam. ,,Onze brassband, het combo, de solisten en het koor dat voor de gelegenheid is samengesteld met popkoor Kolok als basis. Zij worden tot een eenheid gesmeed door de dirigent. In de kerk worden daar toneel, visuele ondersteuning, lichtshow, de aankleding van de kerk en de beïnvloeding van de akoestiek aan toegevoegd. Er komt een groots technisch logistiek plan bij kijken.”

Natuurlijk zijn er overeenkomsten met ‘The Passion’ maar er zijn ook dingen anders. ,,We zijn een dorp en daar worden in de voorstelling verwijzingen naar gemaakt. En we brengen niet alleen Nederlandstalige maar ook Engelstalige nummers. Die zijn gekozen door de eigen muziekcommissie en speciaal gearrangeerd. Ze moesten wel uit te voeren zijn voor koor en brassband.” De brassband is initiatiefnemer, voor het koor kon men zich aanmelden. Er kwamen ook twee jongedames van 11 auditie doen. ,,Er is speciaal voor hen een rol bedacht.

Dirigent Koolen. ,,Koor en brassband bestaan uit amateurs maar iedereen is even belangrijk. Of je solist bent of een derde partij blaast. Ik ben alleen de katalysator die ze tot een zo hoog mogelijk niveau wil brengen. Maar ik merk het wel. Hoe enthousiaster ze worden, hoe harder ze gaan spelen terwijl het soms zacht moet. Dan spelen ze ‘mezzoforte’, hard, terwijl het ‘mezzopiano’ moet, zacht. Geeft niet, het wordt fantastisch!”