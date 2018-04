Nieuwbouw huur- en koopwoningen Parkstraat Nuenen

NUENEN - Woningstichting Helpt Elkander wil niet langer wachten met de herontwikkeling van het braakliggende terrein op de hoek van de Parkstraat en de Voirt in het centrum van Nuenen. De woningstichting heeft marktpartijen gevraagd om plannen in te dienen voor de bouw van huur- en koopappartementen voor een- of tweepersoonshuishoudens. Een supermarkt maakt geen deel uit van het plan en de kans dat die er nog komt is volgens interim-directeur Ben Wouters klein. ,,Een supermarkt maakt geen deel uit van de aanbesteding’’, zegt hij.

Het gebied aan de Parkstraat en Voirt is eigendom van Helpt Elkander en is al lang in beeld voor de vestiging van een supermarkt. Volgens interim-directeur Wouters is het perceel van de naastgelegen apotheek nodig om ook ruimte te hebben voor een supermarkt.

Gemeente

Helpt Elkander heeft besloten om niet langer te wachten met de herontwikkeling en is op zoek naar een ontwikkelaar. Bedrijven krijgen tot eind april de tijd om een plan in te dienen. Begin volgende maand maakt de woningstichting een eerste selectie.

De gemeente Nuenen is akkoord met de herontwikkeling van het terrein waar nu parkeerplaatsen zijn, op voorwaarde dat er ook huurwoningen komen. De gemeente geeft toestemming voor maximaal 33 koopwoningen plus vijftien tot twintig sociale huurwoningen.

Tekort

Nuenen heeft een schreeuwend tekort aan goedkope (huur)woningen voor kleine huishoudens. ,,Er is van jongeren en ouderen veel belangstelling voor betaalbare huurwoningen. Mensen zitten te wachten en we willen daarom niet langer wachten en gaan bouwen’’, zegt Wouters. Helpt Elkander hoopt dat de bouw voor het eind van het jaar kan beginnen. De appartementen zijn dan eind 2019 beschikbaar voor de nieuwe bewoners.