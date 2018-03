Nieuwbouwhuis? Wat de gek ervoor geeft

Er is nog geen steen gelegd en nu al wordt de prijs opgedreven. De nieuwste trend die de overspannen huizenmarkt typeert: kopers laten bieden op woningen die nog gebouwd moeten worden. Het gebeurt op dit moment al bij nieuwbouwprojecten in Nuenen en Waalre. Zeer ongewenst, vindt de Vereniging Eigen Huis (VEH). Wen er maar, zegt de makelaar.

Bieden op nieuwbouwwoningen is volgens de VEH komen overwaaien uit de Randstad. ,,We zagen het daar vorig jaar in Amsterdam voor het eerst", zegt Hans André de la Porte van de belangenbehartiger van huisbezitters. Nu is ook Zuidoost-Brabant aan de buurt. ,,Eindhoven is inmiddels een typisch voorbeeld van een oververhitte woningmarkt." De werkwijze is simpel: geïnteresseerden in een nieuwbouwhuis melden zich voor een bepaalde woning in een bouwproject. Als er meer gegadigden zijn, wordt hen gevraagd voor een vastgestelde deadline hun hoogste bod uit te brengen.

Voor de koper is het slikken of stikken. Op de markt van bestaande woningen is overbieden in met name Eindhoven al langer eerder regel dan uitzondering. De tijd dat de koper in alle rust door een huis kon slenteren, kon broeden op een strategie en kon bieden onder de vraagprijs is ook in steeds meer gemeenten rond Eindhoven echt verleden tijd. Door de koopstress is met z'n allen overbieden steeds gewoner.

Marktwerking

Volgens makelaar Pieter van Santvoort wordt deze verkoopmethode van bieden op nieuwbouwhuizen in rap tempo gebruikelijk. ,,Het is marktwerking: er zijn nu veel te veel kopers voor het beperkte aantal woningen dat beschikbaar is", constateert Van Santvoort. Hij is makelaar bij de nieuwbouwprojecten in Nuenen-West (tussen Eindhoven en Nuenen) en Waalre (Lodge) waarbij om een bod gevraagd wordt. Projectontwikkelaars selecteerden 'beste koper' tot dusver vaak op basis van loting, inzet, of de financiering al geregeld is of het laten vallen van voorbehoud van financiering.