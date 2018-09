Nieuwe eigenaar gezocht voor de 1500 koffiepotten van Mien

,,De verkoper vroeg meer voor die koffiepot", vertelt Wim van Hout aan de keukentafel in Gerwen. ,,Maar die is 'dreckig' zei ik, zwart van binnen. En toen mocht ik 'm voor 1 mark hebben. Thuis heb ik met zoutzuur moeten boenen om 'm schoon te krijgen."

Volledig scherm Wim van Hout in zijn garage in Gerwen bij de collectie servies en koffiepotten. © Fotopersburo van de Meulenhof BV

Jarenlang struinden Mien en Wim van Hout markten af, gingen ze op bezoek bij particulieren of kijken in fabrieken. Om met de auto vol koffie- en theepotten, serviezen, glazen en eierdopjes thuis te komen. Daar werd alles opgepoetst en kregen de potten een plaatsje op een plank in de garage waar ze van boven tot onder de wanden bedekken. Het was eigenlijk de hobby van de vorig jaar overleden Mien. ,,Een dag na onze 60ste trouwdag ging ze. Daar was ik wel kapot van."

1500 stuks

En nu is er die enorme verzameling van vooral veel koffiepotten, 1500 ongeveer schat Van Hout. En van een flink aantal prachtige serviezen. ,,Ze vond alles mooi. Hoe ouder het was hoe mooier ze het vond." Vooral na 'Die Wende' in 1989 ging het los met de hobby. ,,We verbleven vaak enkele weken in Duitsland, in de buurt van Dresden. Vlakbij was de porseleinfabriek van Meissen. Met prachtige spullen, handbeschilderd. We gingen kijken in de fabriek, maar alles was duur. Dus kochten we op trodelmarkten, de Duitse rommelmarkt. De mensen daar wilden hun spullen wel kwijt. Het was de voormalige DDR hè. Veel serviezen hebben we zo bij elkaar gesprokkeld."

De oudste koffiepot die Van Hout heeft is ouder dan 100 jaar, de duurste loopt in de honderden euro's. ,,In al die tijd is er maar eentje kapot gevallen. Hierbuiten op de stoep. En die was daar in de fabriek nog wel gerenoveerd. Daar kunnen ze porselein zo mooi repareren dat je niks van beschadiging ziet."

Wedgwood

Naast het beroemde Meissen heeft Van Hout Kahla, Rosenthal en Jäger uit Duitsland en Wedgwood uit Engeland. In de kast staat een servies dat minstens 100 jaar oud is. ,,Dat hebben we ooit laten taxeren. Ik weet niet meer wat het zou opbrengen. Maar we wilden het toen ook niet verkopen."