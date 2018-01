Nuenen: geforceerde fusie werkt averechts

NUENEN - Het Nuenense college van B en W denkt dat een gedwongen fusie van de gemeente averechts zal uitpakken voor de bestuurskracht in de regio. En omdat de gemeente Nuenen in staat is om zelfstandig te blijven, is de noodzaak voor een herindeling achterhaald. B en W van Nuenen schrijven dat in een visie over de toekomst van de gemeente die naar de provincie Noord-Brabant is gestuurd.

De provincie vindt dat Nuenen niet zelfstandig kan blijven en stuurt aan op een fusie met Eindhoven of Son en Breugel. In de opmaat naar een beslissing over een gedwongen herindeling heeft de provincie de gemeente gevraagd om een standpunt over beide opties.

Ongevraagd liet Nuenen ook een toekomstvisie maken en werd nogmaals een onderzoek naar de bestuurskracht van de gemeente uitgevoerd.

Het Nuenense college van B en W handhaaft op basis van een lijvig rapport het standpunt dat een fusie op dit moment niet nodig is omdat de gemeente zich positief ontwikkelt. De huidige bestuurskracht is voldoende, al blijft de behoefte aan een verbetering van de financiële situatie, aldus de onderzoekers.

Een opgelegde herindeling met Eindhoven wijst Nuenen af vanwege de grote verschillen tussen beide gemeenten. Herindeling is ook geen oplossing om de bestuurskracht te verbeteren of maatschappelijke opgaven sneller te realiseren, meent het Nuenense college. Een fusie met Son en Breugel kan volgens Nuenen op termijn het sluitstuk zijn van een brede discussie in de regio over de bestuurlijke organisatie. ,,Het is nu te vroeg om al een herindelingsproces met Son en Breugel te starten.''

Sterke centrumgemeente

Als het aan Nuenen ligt, ontwikkelt Eindhoven zich tot een sterke centrumgemeente omringd door sterke randgemeenten. ,,Het college van Nuenen nodigt alle regiogemeenten en de provincie uit om dit gesprek met elkaar met open vizier te voeren. Het gaat de hele regio aan en heeft veel bredere gevolgen.’’

Nuenen meent dat de provincie zich niet moet concentreren op een achterhaalde herindeling. ,,We nodigen de provincie uit haar eigen rol te vernieuwen. Een veelzijdige aanpak van de provincie is gewenst om tot versterking van de democratie en bestuurskracht in alle gemeenten te komen. We spreken graag de hoop uit dat we in het vervolg van dit proces wél zij aan zij kunnen optrekken.’’