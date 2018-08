Nuenen ontsnapt aan schadeclaim van 2,4 miljoen euro

Vorige maand maakte de gemeente Nuenen bekend dat er een schikking is getroffen met de vastgoedadviseur die in het KAFI-onderzoek werd aangewezen als de spil in de vermeende miljoenenfraude met grondaankopen. Nadat de rechter in 2015 oordeelde dat de gemeente te snel tot de conclusie was gekomen dat Verdonk zich schuldig had gemaakt aan fraude en bepaalde dat hij recht heeft op schadevergoeding is jarenlang onderhandeld over de schikking. De schadevergoeding door de gemeente werd onder leiding van een bemiddelaar vastgesteld op 4,4 ton.