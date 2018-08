Nuenen op zoek naar extra locatie voor Sinti

UPDATE + VIDEO Chaos bij spoorweg­over­gan­gen Nuenen: bomen waren acht uur lang gesloten

26 augustus NUENEN - De overwegen in Nuenen zijn zondag van 12.10 uur tot rond 20.00 uur gesloten geweest, door een storing bij ProRail. Het zorgde voor een grote chaos bij de overwegen: mensen stonden uren te wachten, of staken over terwijl dat niet mocht. Treinen reden toeterend voorbij.