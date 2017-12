Nuenen opgeschrikt door reeks straatroven

Kaart Hoeveel incidenten vonden er de afgelopen jaarwisseling plaats in jouw gemeente?

10:21 EINDHOVEN - Tijdens de afgelopen jaarwisseling registreerde de Nederlandse politie ruim 10.000 incidenten. Daarbij ging het onder andere om incidenten met betrekking tot vuurwerk, vernieling, brandstichting of mishandeling. In Zuidoost-Brabant was het vorig jaar relatief gezien het vaakst raak in Helmond, Son en Breugel en Bergeijk. Dat blijkt uit cijfers die door LocalFocus zijn opgevraagd bij de politie.