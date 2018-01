Nuenen schrikt van gedwongen fusie met Eindhoven

In de slagerij van Evert Tebak aan de Parkstraat in Nuenen gaan donderdagmiddag naast vlees ook opvallend veel ongenoegens over de toonbank. Het gaat de hele dag nergens anders over dan over de onafwendbare fusie met Eindhoven. Dominante lezing lijkt vooral angst voor het verliezen van de eigen identiteit. Maar er klinkt ook een ander geluid.

Volledig scherm Evert Tebak © Jelle Krekels



,,De échte Nuenenaar is vooral huiverig, maar er zijn ook veel mensen die oorspronkelijk uit Eindhoven komen en er wat minder negatief tegenover staan." Zelf is de slager ooit van Eindhoven naar Nuenen verhuisd omdat hij het een geweldig dorp vindt. ,,Ik denk dat we er niet onderuit komen. De tijd moet uitwijzen of we ons dorpse karakter kunnen behouden."

Puinhoop

Nuenen was blij toen de provincie begin 2016 ingreep om iets aan de bestuurlijke puinhoop te doen. Maar nu de provincie haar veto uitspreekt over een fusie met Eindhoven is de Nuenenaar met stomheid geslagen. ,,Nooit aan beginnen, Nuenen is geen Eindhoven’’, zegt Fred Abbriengh. De Nuenenaar snapt niets van het besluit van de provincie. ,,Het gaat de laatste jaren juist steeds beter hier’’, vindt hij. Abbriengh vraagt zich af of er is nagedacht over de gevolgen.