Nuenen standvastig na onenigheid over herindeling: Jorritsma wel, Houben niet in Herindelingskrant

Dat Houben ontbreekt is het rechtstreekse gevolg van de opstelling die de gemeente kiest in de herindelingsprocedure die is opgelegd door de provincie. De Nuenense politiek wil niet fuseren met Eindhoven en weigert mee te werken of te overleggen met het provinciebestuur.

Koninklijk

,,Wij zijn partij in het herindelingsproces van Gedeputeerde Staten en dan is het niet gepast om iets in hun publicaties over hun besluit en hun proces te melden’’, laat burgemeester Houben in een korte toelichting weten. De gemeente zal de officiële inspraakreactie gebruiken om het standpunt te laten horen, aldus Houben. ,,Dat is de koninklijke weg’’, zegt hij.