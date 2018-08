Nuenen waarschuwt voor aanbieders grondbeleggingen

Nuenen is volgens een woordvoerder door een klokkenluider geattendeerd op partijen die grond in de gemeente aanbieden als belegging. ,,Er worden kavels aangeboden waarbij de suggestie wordt gewekt dat deze bestemd zijn voor woningbouw’’, aldus de waarschuwing op de internetpagina van de gemeente.

De suggestie klopt niet, volgens de gemeente. ,,Zo zijn de gronden ten noorden van Nuenen niet bestemd voor woningbouw en er zijn geen plannen om de bestemming te wijzigen.’’

Quote We hebben een melding gehad en meenden onze inwoners te moeten beschermen Wethouder Caroline van Brakel van Nuenen

Nuenen adviseert mensen die overwegen om te beleggen om eerst grondig onderzoek te doen en eventueel hulp in te schakelen van een expert. Ook kunnen ze bij de gemeente of op internet terecht voor informatie over bestemming van grond.

Waardestijging

Eerder dit jaar schreef deze krant over bedrijven zoals Groza van Budelnaar Geert-Jan Boot die op diverse plekken in de regio en in het land grond te koop aanbiedt vanwege de potentie. Hij spiegelt deelnemers aanzienlijke waardestijgingen voor.

Behalve in Nuenen is Groza ook actief in Helmond en Eindhoven. Voor zover bekend is de gemeente Nuenen de eerste die officieel waarschuwt voor de aanbiedingen.

,,We hebben een melding gehad en meenden onze inwoners te moeten beschermen’’, zegt wethouder Caroline van Brakel in een toelichting.