Nuenen: wel nieuwe sporthal, geen haast

KAARTJE Langdurige armoede in Eindhoven groter dan in andere Brabantse steden

17 januari De langdurige armoede in Eindhoven is het grootst van alle Brabantse steden en het probleem neemt toe. Zo'n vijfduizend huishoudens (4,3 procent van het totaal) had hier in 2016 een structureel lager inkomen dan door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) als minimum is vastgesteld.