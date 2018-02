Nuenen-West in ontwikkeling

VIDEO Koken op het altaar met sterrenchef Soenil Bahadoer

19 februari DEN BOSCH - Soenil Bahadoer, eigenaar en chef van 2 sterrenrestaurant De Lindehof in Nuenen, kookte een aantal dagen in een pop up-restaurant in Den Bosch. Inspiratiebron? Vincent van Gogh. Kunstredacteur Rob Schoonen mocht even meekoken.