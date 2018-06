Nuenen wijzigt toch vraag referendum: woordje 'gedwongen' geschrapt

Actieco­mité Nuenen stuurt alle inwoners een brief: 'maak bezwaar tegen fusie'

26 juni NUENEN - Alle pakweg 10.000 huishoudens in Nuenen krijgen een dezer dagen een brief in de bus van het Actiecomité Nuenen Zelfstandig. Daarin staat de oproep om bezwaren tegen de op handen zijnde fusie met Eindhoven naar de provincie te sturen.