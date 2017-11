Nuenens XL Websolutions wil 'Tinder voor ondernemers' uitbrengen

NUENEN - Een goed netwerk is onmisbaar voor iedere ondernemer. Rob Stefens, algemeen directeur van XL Websolutions in Nuenen, weet ook wel dat Linkedin hiervoor prima werkt. "Toch vragen wij ons af hoe het kan dat zoveel ondernemers het moeilijk vinden nieuwe contacten te leggen. Terwijl Linkedin voor genoeg passende suggesties voor contacten zorgt. Maar met een collega in Delfzijl of Haarlem maak je niet snel contact, hoe goed hij ook past. Je wilt dat met mensen in de buurt, zodat je elkaar ook meteen in levende lijve kunt ontmoeten."

Dat is het doel van de nieuwe mobiele app Twinqh, die het bedrijf van Stefens heeft ontwikkeld. "Het idee kwam van Tim Kok van het Groningse marketingbureau Inwize en wij vonden het perfect bij onze XL Cloud platform passen. Samen kwamen we tot de conclusie dat we een soort Tinder (app voor het maken van dates, red.) voor ondernemers moeten maken. Dat als ik naar een bijeenkomst ga, ik met een eenvoudige veeg over het scherm van mijn mobiele telefoon kan kiezen met welke bij mij passende collega-ondernemer ik contact wil maken."

App

Volgens Stefens heeft Tim Kok met zijn bureau de mogelijkheid zo'n app in de markt te zetten, terwijl hijzelf de mensen heeft die zo'n app aantrekkelijk en goed werkend kunnen vormgeven. "Dus besloten we samen op te trekken. In januari gaan we proefdraaien en nog voor het einde van 2018 willen we 600.000 gebruikers hebben. Dat doen we door met bedrijven en verenigingen hele groepen tegelijk aan ons te binden. Het is belangrijk dat we snel volume creëren, want alleen als er genoeg deelnemers zijn is het gebruik van Twinqh aantrekkelijk."

Dat betekent dus een nieuw avontuur voor het nog jonge bureau van Stefens. Met zijn compagnon Marco Keurentjes startte hij in 2009 het bedrijf dat inmiddels acht personeelsleden heeft.

"We hadden de nodige ervaring opgedaan in ontwikkeling van technologische software. Die konden we nu gebruiken voor het maken van experimentele systemen voor toepassing in het verkeer. Dat deden we voor onder meer Tomtom en TNO. Experimenten op de snelweg tussen Helmond en Eindhoven en ook apps om files te voorkomen op de A67, A58 en in Assen en Amsterdam. Het leverde ons veel kennis op en ervaring om doelstellingen om te zetten in goed werkende systemen en apps."

Ervaring

Stefens wist met zijn bedrijf die ervaring te gebruiken om ook middelgrote en kleine bedrijven als klant binnen te halen. "Wij kunnen de data van een bedrijf op verschillende manieren presenteren. In nu.nl-achtige websites, maar ook diverse soorten mobiele apps. Voor het weekblad HAC, onder meer in Cranendonck, maken wij de nieuwssite. Voor een verzekeraar van militairen maken we een app waarmee ze overal ter wereld een schadeformulier of noodnummer kunnen bereiken. Met of zonder internet. Voor meerdere bedrijven zijn onze oplossingen de tussenlaag tussen bijvoorbeeld ingewikkelde ERP computerprogramma's en de praktijk. Medewerkers kunnen stapsgewijs en eenvoudig uitgelegd hun werk doen, zonder dat ze het hele systeem moeten bestuderen. Dat doel streven wij altijd na."