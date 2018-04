Nuenense ondernemers nodigen provincie uit wegens fusieplan

NUENEN – De Nuenense ondernemersvereniging OCN heeft de Brabantse gedeputeerde Anne-Marie Spierings uitgenodigd voor een bijeenkomst vanwege haar plannen om Nuenen bij Eindhoven te voegen. De bijeenkomst in Het Klooster in Nuenen staat gepland op 16 mei.

,,We organiseren een avond om de ondernemers de kans te bieden om met haar in gesprek te gaan, om uit te wisselen wat ze vinden van het voorstel om Nuenen bij Eindhoven te voegen. Het is goed om op voorhand onze wensen bij haar neer te leggen’’, zegt voorzitter Jan Veldsink over het plan om de gedeputeerde uit te nodigen.

Het Ondernemers Contact Nuenen (OCN) is nog niet eerder om een mening gevraagd. ,,Wij vonden dat we als ondernemers ook met haar in gesprek moeten gaan’’, aldus voorzitter Jan Veldsink.

Veldsink benadrukt dat de Nuenense ondernemers niet allemaal hetzelfde over de fusie denken. Het OCN heeft wel een standpunt: ,,Als OCN zijn we nog steeds voor de uitbreiding van Eindhoven maar dat moet dan wel serieus gebeuren en dan gaat het niet alleen om Nuenen. Als je Nuenen nu met de verkeerde argumenten bij Eindhoven voegt dan weet ik niet of er zoveel verandert. In Nuenen was het niet alles en nu is het in Eindhoven niet alles. Nuenen heeft de financiën op orde en een nieuwe gemeenteraad. Het gaat nog niet zo slecht in Nuenen’’, zegt Veldsink.