Nuenense raad akkoord met kap resterende berkenbomen Vallestap

105 jaar oude esdoorn uit Nuenen gaat in 20.000 unieke stukjes de wereld over

29 mei NUENEN - De beeldbepalende esdoorn aan de Aloysiushof in Nuenen werd vorig jaar gerooid. De boom werd in 1920 geplant. Kunstenaar Jos Bregman van Nature Access kocht de stam van de geliefde Nuenense esdoorn voor een kunstproject. Hij zaagt er twintigduizend stukjes van, labelt ze en voorziet ze van een chip. Ze gaan daarna de wereld over. Als souvenir met Van Gogh-toeristen mee naar huis, met Nuenenaren mee op reis of als relatiegeschenk van Nuenense bedrijven of de gemeente.