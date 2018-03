OM opgescheept met vliegtuig na fraude tuinders in Brabant en Limburg

Vragen VVD Brabant over klimpark Gerwen

12 maart NUENEN - De VVD in Provinciale Staten heeft vragen gesteld over de plannen voor de realisatie van een klimboompark in Gerwen die vooralsnog niet kunnen doorgaan vanwege bezwaren van de provincie. VVD-Statenlid Suzanne Otters is verbaasd dat de provincie dwarsligt omdat de coalitie in Brabant juist heeft afgesproken om maximaal mee te werken met dit soort initiatieven.