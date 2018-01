Ontslagen ambtenaar eist bijna 2 ton van gemeente Nuenen

NUENEN/UTRECHT – Een ambtenaar die in de nasleep van de veelbesproken KAFI-affaire werd ontslagen heeft in hoger beroep een forse claim neergelegd bij de gemeente Nuenen. De inmiddels 66-jarige en gepensioneerde Frans van der Kruijs geeft toe dat de verhoudingen met de gemeente ernstig zijn verstoord maar hij legt de schuld volledig bij zijn oude werkgever. Volgens hem is een ontslagvergoeding plus een compensatie van in totaal ongeveer 180.000 euro realistisch.