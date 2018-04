Ook Nuenense jongeren kritisch over fusie

NUENEN - Ook onder jongeren in Nuenen leven vragen en zorgen over de beoogde fusie van hun gemeente met Eindhoven. De Brabantse gedeputeerde Anne-Marie Spierings heeft dat maandagavond gemerkt tijdens haar vierde bezoek aan de gemeente binnen enkele weken.

Spierings bracht eerder bezoeken aan Nederwetten, Gerwen en Nuenen vanwege haar fusieplan. Haar komst trok steeds veel belangstellenden maar de Nuenense jeugd bleef weg. De provincie besloot daarom een extra bijeenkomst te organiseren voor jongeren.

Via Facebook probeerde de provincie de jeugd te bereiken en ongeveer twintig jonge Nuenenaren maakten gebruik van de uitnodiging. De gedeputeerde kreeg in de raadszaal van Het Klooster weliswaar minder de wind van voren maar uit de vragen van de jongeren werd duidelijk dat ze in essentie dezelfde vragen en zorgen hebben als de oudere inwoners.

Ze wilden van de gedeputeerde bijvoorbeeld weten of er geen alternatieven zijn voor een fusie met Eindhoven, bijvoorbeeld door de bestuurscultuur in Nuenen te verbeteren. Spierings herhaalde dat ze niet meer gelooft in verbetering van de politiek in Nuenen en dat haar geduld op is.

De jongeren maakten duidelijk dat ze vinden dat Nuenen nu met de provincie om tafel moet om de belangen van de gemeente in het fusieplan te kunnen behartigen. Onder druk van de gemeenteraad is Nuenen tot dusver niet ingegaan op die uitnodiging en blijft dat ook halsstarrig weigeren.

Juul van Dongen (35) hoorde van vrienden over de bijeenkomst en hij toonde bewondering voor het initiatief. De herindeling leeft volgens hem zeker onder jongeren in Nuenen, vooral toen er een nieuwe gemeenteraad gekozen moest worden. Van Dongen is voor een fusie omdat ook hij niet denkt dat de bestuurscultuur in de gemeente verandert maar hij is wel bezorgd over het behoud van het dorpskarakter van Nuenen.

Marieke Cornelissen (32) zag toevallig de uitnodiging voor de bijeenkomst en was ook blij dat de provincie had geluisterd na de oproep om jongeren uit te nodigen. Ze gelooft niet dat leeftijdgenoten minder geïnteresseerd zijn maar denkt dat ze vooral druk zijn met andere dingen.

Spierings was niet ontevreden over de opkomst en constateerde dat het jonge publiek minder vooringenomen is. ,,Het was voor ons vooraf heel spannend. Toen ik studeerde was ik ook niet geïnteresseerd in politiek. Ik ben verrast door de goede inbreng.''