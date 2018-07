Oud-wethouder van Nuenen Piet van Dun overleden

Van Dun kwam in 1976 in Nuenen wonen en hij raakte direct betrokken bij de VVD in het dorp. In 1982 werd hij gekozen in de gemeenteraad en in 2002 nam hij als fractievoorzitter afscheid van de actieve Nuenense politiek. Na twintig jaar vond hij het mooi geweest. ,,Ik had nooit gedacht dat ik het zo lang vol zou houden’’, zei hij destijds in het Eindhovens Dagblad.