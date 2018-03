Passion Nuenen is overdonderend

NUENEN - Het verhaal is eeuwenoud, het einde altijd hetzelfde en het concept om het lijdensverhaal van Jezus in de huidige tijd te plaatsen ondertussen wel bij iedereen bekend. Maar toch lukte het Passion Nuenen vrijdag om de bezoekers van de eerste Nuenense versie in de H. Clemenskerk te verrassen en bij de strot te grijpen.

Marieke Feuth, pastoraal werker in Parochie Heilig Kruis, speelde als de verteller van het verhaal een thuiswedstrijd. Zij trok met haar gedragen stem iedereen het verhaal in. De teksten die de verschillende nummers aan elkaar verbonden had ze zelf geschreven.

Links naar het (Nuenen van) nu slingerden als een rode draad door het verhaal: de populaire Jezus kreeg steeds meer volgers op Instagram en hashtag #zoonvangod was trending op Twitter. Maria Magdalena was de vrijgevochten vrouw waarvan filmpjes verschijnen op internet, een ‘bitch’ zogezegd en Judas verraadde Jezus voor een paar duizend bitcoins. Er was een referendum nodig op de Papenvoort om over Jezus’ lot te beslissen en de verrijzenis zou nooit hebben plaatsgevonden zonder uitvaarthuis in het centrum.

Biertje

In dat centrum was al een filmpje opgenomen dat op schermen werden vertoond. Jezus die een biertje drinkt met vrienden in Ons Dorp. Deze vrienden, Jezus, Petrus, Judas en Maria Magdalena zingen daarna samen. Tijdens het zingen geven ze handen, gaan ze de kerk in om hoi te zeggen, wordt brood gebroken en wijn gedronken. De ‘gaven’ worden gedeeld.

De solisten overtuigden in hun vocale kunnen. ‘Human’ door Remi de Laat (Petrus) van Rag'n'Bone Man was hem op het lijf geschreven. Zangcoach Paula Snoeren als Maria zong prachtig en de Nuenense Lise Verheijden zong ‘Mijn leven is van mij’ zo puur dat het kippenvel op je armen stond.

Inleving

De twee duetten waren het mooist. Het nummer ‘De waarheid’ kreeg een Nuenense dimensie door sterk toneelspel en het krachtig gezongen gevecht tussen Jezus (Joost van Roij) en Judas (Anton van Stekelborg). Petrus en Maria Magdalena gaven ieder hun betekenis aan het samen met veel inleving gezongen ‘You raise me up’.

De aandacht ging natuurlijk vooral uit naar de verteller en solisten. Maar dirigent Jan Koolen, brassband, combo en koor verdienen ook alle lof. Het klonk als een klok. Soms was het dreigend, soms magisch en soms riep het op om stil te zijn.

Ovatie

Maar alles klopte. De dia’s en filmbeelden die de teksten versterkten. De zwarte doeken en zwarte kleren maar Jezus in het wit. De kom met water die de in het zwart geklede Pilatus krijgt aangereikt om zijn handen te wassen in onschuld. Zijn oproep om niet zwart-wit maar met je hart te denken. In de achtergrond een bloedende vuurrode roos op het scherm en het koor dat zich ontpopt tot scherprechter en ‘kruisig hem’ roept.