Rechter keurt compromis over Soeterbeekseweg goed

Over het sluipverkeer op de Soeterbeekseweg is al jaren discussie. Bewoners van de Kosmoslaan in Eindhoven menen dat ze de dupe zijn omdat er op Nuenens grondgebied nog steeds geen maatregelen zijn getroffen tegen de drukte. Afsluiting van de Soeterbeekseweg is een mogelijke oplossing volgens de Eindhovenaren, maar dat stuit op bezwaren in Nederwetten, omdat het dorp daarmee de kortste weg naar de stad kwijtraakt.