Ruud Tuithof uit Nuenen heel blij met JCI-wereldcongres

Junior Chamber International houdt haar jaarlijkse wereldcongres in Amsterdam. NL-voorzitter Ruud Tuithof uit Nuenen is de gastheer.

Viereneenhalfduizend gasten, onder wie oud secretaris-generaal van de Verenigde Naties Kofi Annan, de Japanse prinses Tomohito Miksa en als het meezit een lid van het Nederlandse koningshuis, zijn komende week in Amsterdam voor het jaarlijkse wereldcongres van de Junior Chamber International (JCI). Dit wereldwijde netwerk voor young professionals tussen 18 en 40 jaar richt zich op persoonlijke ontwikkeling met als doel een betere wereld. Het wereldcongres omvat vijf dagen van seminars, trainingen, lezingen, workshops en bedrijfsbezoeken in heel Nederland.

Dinsdag 7 november komt een groep JCI-leden naar de regio Eindhoven voor de High Tech Talent tour om kennis te maken met onder meer ASML en Philips. "Het is goed om te laten zien wat wij in deze regio kunnen en te bieden hebben, maar ook om bedrijven kennis te laten maken met ons netwerk", zegt Ruud Tuithof (33, foto) uit Nuenen. Als voorzitter van JCI Nederland mag hij in Amsterdam de gasten verwelkomen. Wat hem betreft is het wereldcongres nu al een succes. "Kofi Annan accepteert slechts een procent van alle aanvragen. Wij zijn trots dat hij komt. Het is een enorme stimulans dat hij wil bijdragen."

Annan was zelf lid van JCI, dat wereldwijd 170.000 leden telt. "Met zo'n aantal kun je een verschil maken", benadrukt Tuithof. "We zijn allemaal jonge ondernemende mensen die maatschappelijke en zakelijke projecten willen oppakken en met kennis en kunde willen bijdragen aan een betere en duurzamere wereld. We willen onszelf en onze wereld verbeteren. Wij willen niet praten of geld afdragen, wij willen doen."

Junior Chamber International werd in 1915 opgericht in St. Louis in de Verenigde Staten. Inmiddels telt de organisatie wereldwijd meer dan 170.000 leden die actief zijn in een kleine 120 landen en meer dan 5000 steden (lokale kernen). Je kunt lid blijven tot je veertigste. Bekende voormalige leden zijn John F. Kennedy, Kofi Annan, Bill Clinton, Gerald Ford, Al Gore, Albert van Monaco en Jacques Chirac.