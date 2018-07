Schikking met vals beschuldigde adviseur kost Nuenen 4,4 ton

Video Maandag­avond-uitverkoop van planten van Bloem & Tuin

24 juli NUENEN - ,,De warmte heeft zeker het bezoekersaantal gedrukt. Vooral 's middags was het minder. Het woord hittegolf schrikt mensen af", zegt organisator John Geven terwijl hij toekijkt op de traditionele maandagavonduitverkoop van showplanten. ,,Met 45.000 is het ongeveer gelijk aan vorig jaar. Het was gezellig druk en in de schaduw in het bos is het goed toeven."