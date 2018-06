Sinti: geen vertrouwen in door Nuenen ingehuurde projectleider

NUENEN - Sinti in Nuenen hebben geen vertrouwen in de door de gemeente ingehuurde projectleider die met hen praat over de toekomst van de woonwagenkampen.

Een overleg tussen de bewoners van het kamp Kremersbos in Nuenen en de door de gemeente ingehuurde projectleider die als schakel fungeert tussen gemeente en woonwagenbewoners is dinsdagavond door de bewoners afgeblazen. De Sinti zeggen geen vertrouwen te hebben in de projectleider, Peter van den Bogaert.

Deze is door de gemeente aangesteld om te fungeren als intermediair, zoals hij dat ook in veel andere plaatsen actief is geweest. De extern deskundige heeft onder meer als taak om de overdracht van de twee kampen aan woningbouwvereniging Helpt Elkander te begeleiden.

Kannen en kruiken

Woonwagenbewoner Ollie Schäfer: ,,Uit contacten met veel andere kampen is gebleken dat het niet prettig is om met hem samen te werken. Hij belooft veel, maar komt die beloftes niet na." De plannen voor de kampen zijn volgens de bewoners bovendien al lang in kannen en kruiken. Van meedenken over renovatie van woonwagens of algehele of gedeeltelijke verhuizing, omdat de grond op de Bosweg verontreinigd is, is volgens Schäfer geen sprake. ,,Ze willen hier gewoon stenen woningen neerzetten en onze families uit elkaar trekken. Dat laten we niet gebeuren."

Voor volgende week woensdag staat een overleg met de gemeente, de projectleider en bewoners van de Bosweg op het programma. ,,Daar sluiten we ons bij aan. Gezamenlijk willen wij een vuist maken."

Een woordvoerder van de gemeente zegt dat er niets verandert aan de door haar ingeslagen koers: ,,Wij hebben wél vertrouwen in deze projectleider, die op tal van andere plekken in het land actief is geweest. Hij heeft een heel goede staat van dienst."

