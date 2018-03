Slim, arm, maar toch arts in Afrika: stichting uit Nuenen bestaat tien jaar

Wethouder Son en Breugel informateur in Nuenen

27 maart NUENEN - Verkiezingswinnaar W70 heeft twee informateurs gevonden die gaan kijken welke partijen een coalitie kunnen gaan vormen in de gemeente Nuenen. Een van de twee is scheidend wethouder Eef van Turnhout van Dorpsbelang in Son en Breugel. De ander is W70-lid Wim van de Kerkhof. W70-lijsttrekker Ralf Stultiëns heeft dat dinsdagavond bekendgemaakt. De informateurs gaan zaterdag voor het eerst in gesprek met alle acht partijen die in de gemeenteraad zijn gekozen.