Smeulders Interieurgroep uit Nuenen zet zich op de wereldkaart

„We hebben net een contract getekend met de internationaal opererende hotelketen CitizenM Hotels", zegt Anton Smeulders, directeur van Smeulders Interieurgroep. „Voor die keten gaan we wereldwijd hoogwaardige hotels met een gemiddelde omvang van 250 kamers gaan inrichten. Voor dit jaar staan er vijf Internationale hotels in het orderboek. Bijna tweeduizend hotelkamers die we hier in Nuenen modulair gaan bouwen. Dat betekent, dat we hier complete kamers van vloer tot plafond inclusief alle sanitaire voorzieningen, etc. maken en als een soort bouwpakket naar de plaats van bestemming brengen om ze daar door lokale vakmensen te laten opbouwen."

Verschil maken

Het bedrijf van Smeulders haalde de mega-opdracht binnen omdat ze nauw was betrokken bij de ontwikkeling van de kamers. Door een slimme engineering en productiemethode waarmee de montagetijd kan worden gehalveerd, maar ook door oplossingen te bieden voor transport, logistiek en de opleiding van de lokale montageploegen in het buitenland. „Om uit te kunnen uitgroeien tot een bedrijf als het onze, moet je een verschil maken. Dat hebben we bereikt door nieuwe en andere markten aan te boren. We hebben ons op andere producten en productiemethoden gericht en op andere landen", zegt Smeulders.

Grote speler

Smeulders Interieugroep is een van de grootste spelers op het gebied van interieurbouw in Nederland. Het bedrijf is onder meer verantwoordelijk voor het interieur van grote kantoorpanden aan de Amsterdamse Zuidas, maar heeft ook academische ziekenhuizen, het Internationaal Strafhof en Communicatie en Informatiecentrum van de NATO in Den Haag als opdrachtgever. „Dat zijn slechts enkele van de vele projecten die we hebben gerealiseerd. We werken op basis van het plan van de architect en opdrachtgever, maar zijn volledig zelfvoorzienend bij de afbouw van het hele interieur", legt Smeulders uit. „We hebben naam gemaakt in verschillende branches. Met name in het hogere segment weten opdrachtgevers in de utiliteitsbouw, zorgsector, automotive, retail en hotels, maar ook particulieren ons te vinden. Voor VDL richten we bussen in. Dit vraagt om gespecialiseerde kennis en het kunnen omgaan met diversiteit en complexiteit.’

Vestigingen

Toen Smeulders zo’n 25 jaar geleden aan het roer van het gelijknamige familiebedrijf kwam te staan, waren er twaalf medewerkers in dienst. Inmiddels opereren er meerdere bedrijven onder de vlag van Smeulders Interieurgroep, heeft het bedrijf zo'n tweehonderd medewerkers in dienst en bedient een grote internationale markt. „Vanuit ons hoofdkantoor in Nuenen sturen we alle vestigingen aan. Naast productiebedrijven in Nuenen en Krakau, behoren Amfia gericht op de medisch sector en To Build dat is gespecialiseerd in winkelinrichtingen en kantoorprojecten tot de Smeulders Interieurgroep. Ook hebben we een belang genomen in Retera in Veldhoven dat anders failliet dreigde te gaan." Smeulders vindt veertig tot zestig mensen medewerkers een maximale grootte voor zijn bedrijven. „Een grotere entiteit maakt wel dat je het machinepark efficiënter kunt inzetten, maar als het wat minder gaat, kun je moeilijker meebewegen. Onze strategie zorgde tijdens de crisis voor een stabiele situatie, daardoor hoefden we geen mensen te ontslaan."

Gespecialiseerde medewerkers

Om een goede speler op verschillende speelvelden te kunnen zijn, moet het bedrijf 'Just in Time én kwaliteit' leveren. „Dat vraagt om gespecialiseerde deskundige medewerkers. Dat was in de jaren negentig de reden om uit te wijken naar Polen. In Nederland konden we niet aan voldoende gekwalificeerde mensen komen om het bedrijf te laten groeien. Toen hebben we in Krakau een vergelijkbaar bedrijf als de hoofdvestiging in Nuenen opgezet."

Eigen opleidingen

Ook nu is het weer moeilijk aan goed geschoolde jongeren te komen. De reguliere mbo-opleidingen schieten tekort. Impliciet heeft dat op termijn ook consequenties voor het midden en hoger management in bedrijven. Immers vroeger ontwikkelden goede vakmensen binnen bedrijven zich tot werkvoorbereider, projectmanager en dergelijke. „Maar als er aan de basis geen aanwas komt, leidt dat op termijn in de hele organisatie tot problemen", constateert Smeulders. „Daarom zijn we blij met onze eigen opleidingen waar we zelf goede vaklieden, respectievelijk mensen voor hbo-functies opleiden. De ordervoorraad en de druk neemt toe. Wij kunnen dat hanteren; in tegenstelling tot bedrijven die kampen met een tekort aan medewerkers."

Duurzaamheid

Naast oog voor zijn mensen, heeft Smeulders ook oog voor het milieu. Duurzaamheid, BREEAM en cradle-to-cradle worden in de projecten- en interieurbranche steeds belangrijker. „Wij hebben diverse MVO-certificeringen. Wij laten ons ieder jaar auditen en hebben een Kwaliteit, Arbeid en Milieu-coördinator in dienst”. Het bedrijf loopt voorop in afvalscheiding. „Wij hebben een scansysteem voor reststukken van plaatmaterialen. Ons houtafval verbranden we zelf, waardoor we zelfvoorzienend zijn qua warmte."