Strikt financieel toezicht voor Eindhoven en Nuenen

Doorstart Nuenense koffie­groot­han­del Valente

14 mei NUENEN - De Nuenense koffiegroothandel Valente rekent op een doorstart nadat vorige week het eind van het bedrijf was aangekondigd. Bij eigenaar Peter van Dongen hebben zich tien koffiebedrijven (groothandels en branders) gemeld die met hem in gesprek willen over een doorstart of overname. Om welke bedrijven het gaat, wil hij nog niet zeggen.