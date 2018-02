Vaten vol drugsafval gedumpt in Nuenen

Nuenen laat grootse plannen voor Het Klooster verder uitwerken

31 januari NUENEN – Kwartiermaker Paul van Oort krijgt de kans om zijn grootse plannen met Het Klooster in Nuenen verder uit te werken. In de Nuenense gemeenteraad was woensdagavond vooral enthousiasme te bespeuren over zijn ambitieuze ideeën voor het sociaal cultureel centrum in het dorpshart dat al jaren het zorgenkindje van de gemeente is.