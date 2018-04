Vincentre Nuenen prikt ambitieuze datum

Inbrekers trekken door regio Helmond: voetbal­club Mulo en zes bedrijven getroffen in één nacht

13:46 REGIO - Een voetbalclub uit Helmond, een kapperszaak in Lieshout, een fietsenzaak in Mierlo, een wijnkoperij in Stiphout, een café in Gerwen, een delicatessenzaak in Nuenen en een lunchroom in Nuenen. Zeven plekken waar in de nacht van woensdag op donderdag is ingebroken.