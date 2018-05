Voetbalvelden Gerwen en Nederwetten niet op tijd speelklaar

Berkenbo­men Vallestap Nuenen in de winter gerooid

7 mei NUENEN - Komende winter worden de omstreden berkenbomen die nog aan de Vallestap in Nuenen staan allemaal weggehaald. Ook aan de Egelantierlaan en Sleedoornlaan verdwijnen in totaal 131 berkenbomen. Het Nuenense college van B en W schrijft dat in een nieuw raadsvoorstel over de vervanging van de berkenbomen.