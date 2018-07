Vrouw vermist in water in Nuenen, brandweer gaat er vanuit dat ze is overleden

Oud-wethouder van Nuenen Piet van Dun overleden

7:00 NUENEN - Na korte maar slopende ziekte is voormalig wethouder Piet van Dun van Nuenen vorige week op 74-jarige leeftijd overleden. VVD’er Van Dun was van 1994 tot eind 2000 wethouder van Financiën, Sport en Grondbedrijf van de gemeente. In totaal was hij twintig jaar actief in de Nuenense politiek.