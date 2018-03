W70 groeit nog groter in Nuenen

NUENEN - W70 is bij de gemeenteraadsverkiezingen in Nuenen wederom veruit de grootste geworden. De partij die strijdt voor zelfstandigheid van de gemeente bezet de komende periode zes van de negentien zetels in de Nuenense raad.

De dominante Nuenense politieke partij W70 die de verkiezingscampagne toespitste op zelfstandigheid van de gemeente is woensdag de grote winnaar geworden van de stembusstrijd in het dorp. W70 groeide van vijf naar zes zetels.

De verkiezingsstrijd in Nuenen draaide vooral om de de dreigende opheffing van de gemeente. De provincie wil dat Nuenen opgaat in Eindhoven maar een deel van de inwoners is daar fel tegen.

Zelfstandigheid

Een campagne die nagenoeg volledig was gericht op blijvende zelfstandigheid van Nuenen leidde W70 woensdag naar de verkiezingsoverwinning. Tijdens de uitslagenavond stevende de partij uit op forse groei maar dat viel door de hoge opkomst (ruim 60 procent) aan het eind van de avond toch een beetje tegen.

,,Het heeft aantoonbaar resultaat gehad. Onze winst is echt niet alleen toe te schrijven aan vier jaar goed beleid. Zo realistisch ben ik ook wel'', reageerde lijsttrekker Ralf Stultiëns over zijn campagne. ,,Nuenen heeft gesproken'', richtte hij zich tot de provincie.

Ook GroenLinks dat zich de afgelopen maanden ontpopte tot een felle tegenstander van een fusie met Eindhoven boekte zetelwinst. De partij verdubbelde tot twee zetels. ,,Het is toch een referendum geworden’’, zei lijsttrekker Boudewijn Wilmar die ook erkende dat hij profiteerde van het landelijke effect van Jesse Klaver.

Een coalitie met tegenstanders van een fusie met Eindhoven behoort op basis van de voorlopige uitslag tot de mogelijkheden: W70, GroenLinks, SP en CDA komen uit op elf zetels. Ook de huidige coalitie blijft mogelijk. W70, D66, GroenLinks en CDA hebben samen zelfs twaalf zetels.

Over de gewenste coalitie wilde Stultiëns zich woensdagavond nog niet uitlaten. ,,We gaan de uitkomst donderdag met de partij bespreken. We sluiten niemand uit en het ligt voor de hand dat we ook met andere winnaars gaan praten’’, zei hij.

Fervente voorstanders van een fusie met Eindhoven zijn in de gemeenteraad in de minderheid. De VVD moet het doen met drie zetels. De PvdA boekte winst tegen de landelijke trend in. Met Jan Wesenbeek als lijsttrekker groeide de partij van een naar twee zetels.