W70 moet 1500 zonnebloemen verwijderen uit Nuenen

NUENEN - De Nuenense politieke partij W70 moet binnen twee dagen 1500 plastic zonnebloemen verwijderen die zaterdag op prominente plekken in het dorp zijn neergezet. De gemeente heeft dat donderdag met een brief aan lijsttrekker Ralf Stultiëns laten weten.

Het is voor de derde keer op rij dat W70 het dorp tijdens de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen opfleurt met zonnebloemen, de bloem die ook het partijlogo is. In 2010 gingen de leden in de nacht op pad en was het voor iedereen een raadsel wie de zonnebloemen had neergezet. Vier jaar geleden hebben de zonnebloemen ook wekenlang in Nuenen gestaan en was er geen trammelant. ,,Toen hebben we ze na de verkiezingen opgeruimd’’, zegt Stultiëns.

Quote Wij hebben als eigenaar van de grond geen toestemming gegeven voor het plaatsen van de zonnebloemen Gemeente Nuenen

Het is voor het eerst dat de gemeente Nuenen optreedt. De zonnebloemen staan op gemeentegrond. ,,Wij hebben als eigenaar van de grond geen toestemming gegeven voor het plaatsen van de (kunststof) zonnebloemen’’, staat in de aangetekende brief van de gemeente.

Stultiëns heeft aanwijzingen dat een klacht van een concurrerende politicus aanleiding is geweest voor het optreden van de gemeente. De lijsttrekker belooft dat de plastic bloemen op tijd worden weggehaald. ,,Daar gaan we niet flauw over doen. We gaan ze zaterdag lekker uitdelen in het centrum’’, reageert hij laconiek.