Waar ging het mis met zoon die dood van zijn vader in Nuenen wekenlang verborg?

VIDEO Buren dode man Nuenen geschokt na arrestatie: 'Volgens de zoon ging het goed met hem'

2 mei NUENEN – De 51-jarige man die woensdag in Eindhoven is opgepakt omdat hij de dood van zijn vader verborgen zou hebben gehouden, heeft buurtbewoners mogelijk wekenlang voorgelogen. Volgens hen had de zoon een verhaal opgehangen dat hij zijn vader in huis had genomen in Helmond om zo voor hem te kunnen zorgen.