Waar ging het mis met zoon die dood van zijn vader in Nuenen wekenlang verborg?

Een zoon die met verzonnen verhalen de dood van zijn vader verhulde: het is al een dikke week het gesprek van de dag in Nuenen. Gisteren werd vader Piet gecremeerd nadat hij waarschijnlijk wekenlang dood in zijn huis aan de Bernhardstraat had gelegen. De vragen rond zijn zoon Peter zijn gebleven, ook bij diens directe omgeving. Wanneer en waarom ging het mis met hem?

Vloerbedekking

Tot een jaar of acht geleden woont hij in Nuenen, in een appartementje in het centrum. Hij werkt in Helmond als verkoper van vloerbedekking en behang en is politiek actief. Net als zijn beide ouders en veel familieleden is hij in de jaren negentig betrokken bij de partij Verenigd Nuenen. Hij zit er in het bestuur en staat zelfs op de kandidatenlijst. „Hij was heel vriendelijk, heel voorkomend”, vertelt Roland van Pareren, in de jaren negentig wethouder namens de partij. Ondanks de generatiekloof voelde de veel jongere Peter zich thuis bij Verenigd Nuenen en werd hij gerespecteerd, zegt oprichter Jef Kuijten.

De sterke band met zijn ouders wordt door veel mensen aangehaald in gesprekken over het gezin. Ook als Peter naar Helmond verhuist, blijft hij wekelijks over de vloer komen bij zijn ouders. Een baan heeft hij dan niet meer, hij is afgekeurd, vertelt hij zijn omgeving. De echte klap lijkt twee of drie jaar terug te komen als zijn moeder overlijdt. „Daar had Peter het heel moeilijk mee”, vertelt een familielid van zijn moeder. „Zijn moeder regelde alles voor hem. Ik denk dat hij haar dood moeilijk kon verkroppen”, zegt Kuijten.

Kluizenaar

Peter kan niet voorkomen dat zijn vader Piet zich als weduwnaar steeds meer afzondert, hij wordt een soort kluizenaar. Mensen zien hem af en toe op zijn scootmobiel door het dorp rijden, maar hij gaat nergens meer op bezoek. Als er wordt aangebeld, doet hij vaak niet eens meer open. Zijn zoon staat wel elke week trouw een paar keer aan de deur. „Hij zorgde heel goed voor zijn ouders, en later zijn vader”, vertelt zijn familielid. „Dan ging hij boodschappen doen. Hij haalde altijd van die kleine blikjes groente waar zijn vader dol op was.”

Als ze Peter een paar weken terug tegenkomt, schrikt ze niettemin: „Hij zag er niet meer zo uit als vroeger, niet meer zo verzorgd.” Net als aan anderen, vertelt hij haar dat hij zijn vader heeft meegenomen naar Helmond, om voor hem te zorgen.

Meer mensen uit zijn omgeving vertellen dat ze Peter de laatste maanden hebben zien aftakelen. Dat zag ook Kuijten toen die hem in de afgelopen anderhalve maand drie keer tegen op straat in Nuenen tegenkwam. „Hij zag eruit als een verslonsde zwerver met een stoppelbaard. Van zijn slechte gebit was steeds minder over.”

Professionele zorg kwam niet bij zijn vader over vloer. Bij de gemeente was hij alleen bekend omdat hij zijn scootmobiel kreeg, zegt zorgwethouder Caroline van Brakel.

Gevonden

Als Piet zondag dood wordt gevonden in Nuenen, is zijn familie compleet in de war. Een dag later spreekt het familielid Peter nog over de telefoon: ,,Hij belde me terug nadat ik zijn voicemail had ingesproken. Ik had het nieuws gezien en begreep er niks van. Ik zei: ‘Maar jouw vader was toch bij jou?’ Uiteindelijk belde hij me terug. Hij vertelde dat hij zijn vader zaterdag naar huis had gebracht en de dag erna dood had gevonden.''

De politie gaat er echter vanuit dat Peter zijn vader wekenlang dood in huis heeft laten liggen. Agenten besloten zondag de woning binnen te gaan vanwege de honderden vliegen die tegen de binnenkant van het raam zaten. En dat doet pijn. „Je voelt je zo bedrogen. Maar anderzijds is het altijd zo’n lieve jongen geweest. Dit niet de Peter zoals we hem kennen.”

Gevangenisstraf

Peter komt na de ontdekking van zijn dode vader in beeld als verdachte. De politie wacht met zijn arrestatie tot duidelijk is dat de bejaarde Nuenenaar niet door een misdrijf is omgekomen. Ondanks een stevige verdenking dat hij het overlijden van zijn vader lang verborgen heeft gehouden - daarvoor riskeert hij een gevangenisstraf van maximaal twee jaar - is Peter sinds afgelopen weekend vrij.