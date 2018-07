A58 bij Oirschot verbreedt waarschijnlijk richting het zuiden

De belangrijkste duidelijkheid is dat de weg hoogstwaarschijnlijk zal uitdijen naar het zuiden, en dus niet richting de dorpskern die in het noorden ligt. Er komt in de plannen een extra brug over het Wilhelminakanaal die qua stijl lijkt op de huidige brug. Er was al eerder besloten dat deze brug aan de zuidkant zou komen. Bovendien komt er een lage of middelhoge geluidswal die het centrum van Oirschot moet behoeden voor de herrie van het langsrazend verkeer.

Daarmee is het aannemelijk dat de situatie ten noorden van de snelweg nauwelijks zal verslechteren of misschien zelfs verbeteren. Edgar Rijsdijk van het ingenieursbureau legt die afweging uit: "In de afweging van maatregelen is meegewogen dat in het noorden veel bebouwing is. In het zuiden liggen vooral boerderijen en platteland. Er moet doelmatigheid zijn: als we investeren in geluidsmaatregelen, willen we dat een maximaal aantal mensen daarvan profiteert."

Woningen last

Aan de zuidkant van de snelweg is de situatie lastiger. Woningen aan de Proosbroekweg, de Monseigneur Van de Venstraat, de Beerseweg en de Papenvoorden lijken de meeste pijn te krijgen wanneer de snelweg meer ruimte opeist. Rijsdijk zegt dat hun situatie nauwlettend in de gaten wordt gehouden: "Stel dat we constateren dat een woning de wettelijke geluidsnorm overschrijdt, dan betekent dat dat we gaan afwegen hoe we dat kunnen tegengaan. Een scherm kan dan een optie zijn, maar bijvoorbeeld ook het installeren van dubbel glas of andere aanpassingen aan het huis. Je hebt hier maatwerk nodig. Per huis gaan we bekijken wat nodig is."