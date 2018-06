Aangepast plan voor sportpark Moorland in Oirschot

Video Fotoshoot voor schapen en schaars geklede boerinnen voor 'Pirelli onder de boeren'

20 juni SPOORDONK - De fotograaf, het model, de visagiste, de hond Luna, ze hadden er veel zin in woensdag. De schapen niet. En die moesten toch ook op de foto. Woensdag startte in Spoordonk de fotoshoot voor de jaarlijkse kalender van MS Schippers in Bladel.