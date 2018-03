ANALYSE: Past nieuwe politiek Oirschot wel?

Komen de Oirschotse partijen na de verkiezingen alsnog tot elkaar? Is het mogelijk om een raadsbreed akkoord te smeden? Minder controverse en meer samen optrekken? ‘Nieuwe politiek’ in de soms verhitte raadzaal in de slagschaduw van de basiliek?

Even leken de geesten er vorig jaar rijp voor, maar twee van de zeven partijen - VVD en De Gewone Man (DGM) - trapten op de rem. Zij willen het debat niet op voorhand smoren en eerst de kiezer laten spreken. Ook de ‘wethouderskwestie’ speelt een cruciale rol. Bij een raadsbreed akkoord stap je af van de termen ‘coalitie’ en ‘oppositie’. Per onderwerp probeer je tot een meerderheid te komen, waardoor partijen meer hun eigen lijn kunnen volgen en zich minder gebonden voelen aan het coalitiekeurslijf. Maar in het ideale geval moet je dan ook onafhankelijke, niet-partijgebonden wethouders hebben. Kortweg: gekwalificeerde mensen die solliciteren.

Dat bleek nog een brug te ver en VVD en DGM wilden geen halfslachtige variant. Daardoor verdwenen de plannen tot aan de verkiezingen in de ijskast. De uitslag bepaalt of het item straks nog op de agenda komt.

Hoogspanning

Het heeft ook met vertrouwen te maken en dat werd in de voorbije vier jaar flink op de proef gesteld. De oppositie klopte, zo vonden de drie partijen eensgezind, op deuren die te vaak gesloten bleven. VVD, DGM en D66 werden in hun ogen te vaak op achterstand gezet door gebrekkige communicatie vanuit het college. Het zette de verhoudingen onder hoogspanning. ‘Hete’ dossiers op dat vlak waren bijvoorbeeld de beoogde komst van asielzoekers naar Groot Bijstervelt, de omvorming in het sociaal domein met het vertrek van WBO en de entree van LEVgroep en - natuurlijk - de afsluiting van de Oirschotsedijk. Bij die laatste twee onderwerpen ging de discussie lang niet altijd alleen over de inhoud. Ook het onhandige optreden van de betrokken wethouders was onderwerp van debat. Piet Machielsen (fotootje) struikelt nooit over woorden, bij de anderen was het qua presentatie, verbale vermogens en informatievoorziening soms behelpen, waardoor het college zichzelf vaker dan nodig in de problemen bracht. Want onder dat gehobbel van incident naar incident ging een vrij stabiele periode schuil. Zeker financieel heeft Oirschot de zaken prima op de rit.

De afsluiting van de Oirschotsedijk blijft de Oirschottenaren beroeren. Hetzelfde geldt voor de nieuwe fiets- en wandelbrug over het kanaal en de randweg tussen Kempenweg en Eindhovensedijk. Wie denkt dat sprake is van een gelopen race, kan nog verrast worden. De besluiten zijn genomen, maar nog altijd is er geen schop de grond in gegaan. Daardoor houdt een aantal partijen hoop op een koerswijziging na de verkiezingen, als andere partijen en een nieuw college het voor het zeggen krijgen. Dat zal te merken zijn in de verkiezingsdebatten.

Ook de toekomst van het buitengebied en de intensieve veehouderij komt ongetwijfeld aan de orde. Onder SP-wethouder Frans van Hoof heeft de gemeente haar nek uitgestoken met de aanpak van de overlast van de intensieve veeteelt. Er kwamen op maat gemaakte plannen voor knelpunt- en urgentiegebieden, ongebruikte vergunningen werden ingetrokken. Maar hoe vooruitstrevend het beleid ook is, de realiteit is weerbarstig. De komst van een megastal met biggen aan de Logtsebaan werd tegengehouden, maar pas bij de rechtbank blijkt hoe duur die overwinning is. Het verzet tegen de plannen van Hoevarko aan de Langereijt strandde in de rechtszaal. Het huidige college heeft ook voor de komende vier jaar flink ingezet: het beleid moet zo vernieuwd worden dat megastallen ook in de toekomst geen kans krijgen. Wat blijft daarvan intact na de verkiezingen?