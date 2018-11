Aquaduct onder kanaal in Oirschot? Pleidooi lijkt kansloos

Dader steekpar­tij in Best sloeg woonhotel kort en klein en stak in op filmende bewoner

19 november BEST - De 38-jarige Pool die in de nacht van vrijdag op zaterdag een man neerstak in een woonhotel voor arbeidsmigranten in Best, richtte eerst de nodige vernielingen aan. Daarna deed hij min of meer hetzelfde bij een ander ‘Polenhotel’ in Oirschot.