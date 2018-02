Auto in brand op A58 bij Oirschot

Bouw natuurbrug De Mortelen over spoor Box­tel-Eind­ho­ven begonnen

22 februari BEST - De edelherten hebben er nog even helemaal niets aan. Al die bouwgeluiden zullen niet echt bevorderlijk zijn voor de rust waar zij - en alle andere dieren van Het Groene Woud - zo van houden. Maar als natuurbrug De Mortelen over het spoortraject tussen Boxtel en Eindhoven begin 2019 eenmaal klaar is, zullen ze waarschijnlijk snel de oversteek maken.