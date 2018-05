Ballast Nedam maakt brug Wilhelminakanaal Oirschot

Groen licht voor raadsbreed akkoord Oirschot; wethouders geïnstal­leerd

6:59 OIRSCHOT - Een beetje onwennig nog, maar positief gestemd begonnen raad en college van Oirschot gisteravond aan een nieuwe, bijzondere episode in de lokale politiek. Niet langer is er sprake van een coalitie-akkoord, maar de zes fracties gaven in de raadsvergadering groen licht aan een raadsbreed akkoord.