Bands en verenigingen springen in de bres voor De Enck in Oirschot

Zomerserie Het Keerpunt: Meubelma­kers in Oirschot vinden dat kopje onder gaan soms bij het ondernemen hoort

13 augustus OIRSCHOT - Anderhalve eeuw was de meubelindustrie allesbepalend in Oirschot. In de hoogtijdagen werkten daarin ruim vierhonderd mensen. Rond 2010 was de industrie nagenoeg verdwenen. Vier meubelmakers vertellen hun verhaal.