Bart d'n Twidde prins Skôn Orre Gat

Kruispunt Airbornelaan - John F. Kennedylaan Eindhoven gevaarlijkste verkeerslocatie van de regio

11:36 EINDHOVEN - Het kruispunt Aibornlaan - John F. Kennedylaan in Eindhoven was met 25 ongelukken tussen 2014 en 2016 de meest verkeersonveilige plek van de regio. Op nog eens 62 locaties in Zuidoost-Brabant werden in drie jaar tijd minimaal tien ongelukken geregistreerd. Dat meldt RTL Nieuws op basis van eigen onderzoek.