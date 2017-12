Bart van Hoof vrijwilliger van het jaar in Oirschot

Wie betaalt brug over de Beerze in Spoordonk?

28 december SPOORDONK - Pas in het voorjaar valt een definitief besluit over de brug over de Beerze in Spoordonk. Dat heeft Rijkswaterstaat gezegd. Er is nog onduidelijkheid over de financiën. In de komende maanden moet duidelijk zijn welke partijen precies het geld bijeen gaan brengen.